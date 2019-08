Tráfico de droga. PSP efetua buscas em vários bairros do Porto

RTP27 Ago, 2019, 12:00 / atualizado em 27 Ago, 2019, 12:34 | País

Mais de uma centena de operacionais cercaram esta madrugada esses bairros e realizaram 26 buscas domiciliárias. Pelo menos nove pessoas foram detidas. São dados preliminares divulgados em conferência de imprensa.







A PSP revelou que foi apreendidas "quantidades substanciais" de vários tipos de estupefacientes. O responsável da Divisão de Investigação Criminal da PSP do Porto, intendente Rui Mendes, disse que, naquela altura, estava ainda a ser apurada a quantidade total de droga apreendida, desde haxixe, a liamba, cocaína e heroína.









A operação teve início às 7h00 e a fase operacional, no terreno, já terminou. De acordo com a PSP, este é o culminar de uma investigação que já decorre há alguns meses e visou "os focos de tráfico mais importantes nestes bairros".

A PSP apreendeu ainda 10 mil euros em dinheiro, uma arma de fogo, quatro armas de airsoft e várias armas brancas.



CM do Porto congratula-se com operação



A Câmara do Porto congratulou-se com a intervenção da PSP nos bairros Pinheiro Torres e Pasteleira Nova. Em comunicado, a autarquia salienta que "esta intervenção das forças de segurança vem dar resposta aos pedidos, feitos há muito", junto da tutela e da Direção Nacional da Polícia de Segurança Pública (PSP).







A 28 de junho, o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, admitiu em reunião do executivo ter a intenção de instalar câmaras de videovigilância no bairro de Pinheiro Torres, onde o aumento do tráfico de droga gerou um clima de medo entre os moradores.



No período dedicado ao público, uma moradora daquele bairro, que pediu o anonimato por questões de segurança, garantiu que vive permanentemente num clima de medo face ao aumento do tráfico de droga resultante do processo de demolição das torres do bairro Aleixo.



Em maio, o Bloco de Esquerda denunciou, em reunião da Assembleia Municipal do Porto, que o desmantelamento do bairro do Aleixo estava a conduzir a uma "pulverização" do consumo e tráfico de droga na cidade.



Já em julho, numa pergunta dirigida ao ministro da Administração Interna, os deputados do CDS-PP eleitos pelo Porto questionaram o Governo sobre o reforço de meios policiais nos bairros municipais situados na envolvente do Aleixo, nomeadamente nos bairros de Lordelo, Pinheiro Torres e Mouteira.





c/Lusa