Tráfico de pessoas. Caso Bsports pôs Pedro Proença à beira da demissão

O presidente da Liga quebrou o silêncio sobre o caso do alegado tráfico de seres humanos na Bsports e que levou à renúncia de Mário Costa. Pedro Proença diz que os últimos dias foram os mais difíceis à frente do organismo e que é necessário tirar ilações sobre o que se passou na academia de futebol com a intervenção do SEF.