Tráfico de pessoas. Mãe de uma das crianças falou com a RTP em exclusivo

O SEF pode ter ajudado a desmontar um esquema internacional de tráfico de menores no futebol em Portugal. A investigação da RTP apurou que são várias as academias a ganhar dinheiro com a transferência destas crianças e adolescentes. Numa entrevista em exclusivo à RTP, a mãe de uma das crianças conta como o filho, colombiano, fugiu da academia.