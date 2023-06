Tráfico humano. Presidente da Liga Portugal promete esforços para garantir boas práticas

“Por mais numerosos que sejam os momentos críticos geridos pelo presidente de uma instituição com a envergadura e a dimensão da Liga Portugal, o período que se seguiu ao momento em que tomei conhecimento, perplexo e pela comunicação social, das notícias que envolviam o dr. Mário Costa,”, escreve numa nota enviada às redações.Para Pedro Proença “não está, nem nunca esteve, em causa o princípio de presunção de inocência, um direito constitucional consagrado a qualquer cidadão, não restem disso quaisquer dúvidas”.“Porém,, que são reconhecidos e validados por normas anticorrupção e por certificações que distinguem rigorosos mecanismos de gestão e boa governação, de que muito nos orgulhamos. Não pode, por isso, ficar associada às notícias que vieram a público, envolvendo o agora ex-presidente da Mesa da Assembleia Geral”, afirma.O responsável garante ainda que, se não tivesse ocorrido a renúncia ao cargo por parte do presidente da Mesa da Assembleia Geral, Mário Costa,

“Porque a Liga Portugal está, e estará sempre, acima de qualquer pessoa. E a defesa da Instituição deve ser, sempre, levada até às últimas consequências”, vinca.

"Devemos tirar ilações do sucedido"



Pedro Proença considera ainda que a celeridade da renúncia apresentada por Mário Costa, “em menos de 72 horas”, atenua os danos reputacionais provocados à instituição.“Mas não nos basta.. É uma obrigação que, sem receios, assumo”, escreve o presidente da Liga Portugal.O responsável esclarece ainda que a instituição tem atualmente implementados “mecanismos exigentes e internacionalmente reconhecidos, que visam protegê-la da exposição a situações como a que viveu nas últimas horas”, mas diz ser “inegável” que têm de “fazer mais e melhor”.

A Liga Portugal agendou para 23 de junho a eleição do novo presidente da Mesa da Assembleia Geral, que irá substituir Mário Costa.

A Liga vai, por isso,, procurando garantir boas práticas, ética e transparência.“Lutarei, sempre e em qualquer circunstância, pela credibilidade de uma instituição com 45 anos de existência que tem cumprido os mais exigentes desafios, orgulhando-se de ser a primeira organização desportiva portuguesa certificada com a Norma de Sistema de Gestão Anticorrupção”, afirma.“A resposta do Futebol Profissional será a mesma de sempre: superar desafios, reforçar a competitividade e lutar pela sustentabilidade desta indústria, sem abdicar dos seus valores e princípios orientadores”, acrescenta.