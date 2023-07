Chega e Iniciativa Liberal aprovaram o recurso aos privados para a transferência de grávidas do Hospital de Santa Maria. Os dois partidos defenderam que a medida devia estender-se a outras áreas em que há problemas no Serviço Nacional de Saúde. Já o Bloco de Esquerda acusou o Governo de seguir o caminho da direita e desistir do SNS.