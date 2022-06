Transferir doentes de hospital para hospital não é solução, diz sindicato

Ouvido esta tarde pela Antena 1, Pedro Costa, presidente do Sindicato dos Enfermeiros, alerta que, com o aproximar dos meses de verão, a situação tende a agravar-se em todo o país, com poucos médicos e enfermeiros.Pedro Costa, presidente do sindicato dos enfermeiros, dá como exemplo o hospital Garcia de Orta em, Almada, onde há médicos e enfermeiros doentes ou exaustos, por causa da covid-19.E por causa da falta de pessoal para cumprir as escalas do serviço de urgência, o Hospital Garcia de Orta volta a encerrar esta noite a urgência de obstetrícia a partir das 20h e até amanhã de manhã às oito.



Durante este período todas as utentes serão reencaminhadas para os hospitais de Setúbal, Barreiro/Montijo ou para as maternidadees em Lisboa.



A Antena1 contactou o diretor clinico do Hospital Garcia de Orta, em Almada, que não tem disponibilidade de agenda para prestar mais esclarecimentos sobre o encerramento parcial dos serviços de urgência.