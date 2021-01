Transfusão de plasma de pessoas que já foram infetadas diminui probabilidade de doença grave

O estudo foi desenvolvido por uma equipa de investigadores liderada por Fernando Polack, médico pediatra e especialista em doenças infeciosas, que criou a Fundação Infant na Argentina.

Os resultados foram publicados ontem na revista "The New England Journal of Medicine". Os autores do estudo dizem que é a primeira evidência no mundo de um tratamento universal, acessível e seguro, que pode salvar vidas.







É descrito como uma nova forma de impedir o desenvolvimento de doença grave em pessoas infetadas com Covid-19.