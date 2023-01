Trânsito cortado na Av. Gustavo Eiffel e no túnel do Campo Alegre, no Porto

Duas inundações causaram hoje o corte ao trânsito na Avenida Gustavo Eiffel, entre a Ribeira e o Freixo, bem como do túnel do Campo Alegre, no Porto, descreveu à Lusa o comandante do Regimento de Sapadores de Bombeiros local.