Trânsito na A2 desviado para o IC1 em Grândola devido ao acidente (GNR)

A GNR estava às 08h00 a desviar o trânsito da Autoestrada do sul (A2), que está cortada devido à colisão entre um camião e uma carrinha de transportes de valores, para o IC1 no nó de Grândola, Beja.

Fonte da GNR disse à Lusa que a A2 está cortada no sentido Norte-Sul ao quilómetro 145, na localidade de Vale dos Medos, freguesia de S. João de Negrilhos, concelho de Aljustrel, distrito de Beja.

"O acidente causou três feridos, mas ainda não sabemos a gravidade. Às 08:00 ainda estavam a ser assistidos no local", disse.

De acordo com a GNR, o trânsito está a ser desviado para o Itinerário Complementar do Litoral (IC1) no nó de Grândola, prevendo-se que "o corte de estrada ainda demore, uma vez que o camião está tombado na via".

Anteriormente, fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja tinha adiantado à Lusa que o alerta para o acidente foi dado às 06h27.

Às 08h00 estavam no local 28 operacionais, com o apoio de 13 veículos.