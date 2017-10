Trânsito reaberto após acidente com 10 feridos ligeiros em Alcântara, Lisboa

Lusa31 Out, 2017, 17:05 | País

O trânsito estava cortado esta tarde pelas 15:20, mas já se encontrava reaberto pelas 16:50, indicou fonte da Polícia de Segurança Pública (PSP).

Segundo o departamento de comunicação do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), o acidente ocorreu às 14:26.

A colisão, entre uma carrinha policial de nove lugares e uma viatura ligeira, provocou nove feridos do sexo masculino e uma vítima do sexo feminino, com idades compreendidas entre os 28 e os 66 anos. Inicialmente, o INEM tinha dado conta de oito feridos, quatro dos quais graves.

No local estiveram "uma viatura médica do hospital São Francisco Xavier, uma viatura médica do hospital São José, cinco ambulâncias de emergência médica, uma mota de emergência médica, os Bombeiros Voluntários da Ajuda e do Beato e o Regimento de Sapadores Bombeiros", revelou à Lusa fonte do INEM.

Seis vítimas foram transferidas para hospital São Francisco Xavier e os restantes quatro foram transportados para o hospital Santa Maria.