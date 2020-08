Trânsito reaberto na zona do acidente na A4, mas mantém-se cortado no Túnel do Marão

O trânsito na Autoestrada 4 (A4) foi reaberto na zona do acidente desta manhã (Alijó), mas mantém-se cortado no Túnel do Marão, sentido Amarante/Vila Real, devido a um incêndio num camião ocorrido às 21:15 de quarta-feira, segundo a GNR.