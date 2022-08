Trânsito reaberto no IC1 em Alcácer do Sal após acidente com dois mortos

A circulação automóvel no troço do Itinerário Complementar 1 (IC1) onde hoje de madrugada um acidente provocou dois mortos e dois feridos, no concelho de Alcácer do Sal (Setúbal), foi retomada às 09:26, revelou a Proteção Civil.