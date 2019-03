Transportadoras a aguardar luz verde das autoridades para vender novos passes na região Oeste

Lusa28 Mar, 2019, 21:09 | País

"Estamos a pedir às pessoas que aguardem" para comprar o passe, pois "ainda não temos luz verde da OesteCim para avançar", afirmou à agência Lusa Laurinda Martins, da administração da Barraqueiro Transportes, que tem as empresas Barraqueiro Oeste e Boa Viagem a operar na região.

"Só amanhã [sexta-feira] haverá uma decisão final", disse também à Lusa Orlando Ferreira, administrador da Rodoviária do Tejo, empresa que engloba a Rodoviária do Oeste, operadora nos concelhos do norte da região.

De acordo com aquele responsável, durante o dia de sexta-feira "no sistema ainda estarão os preços que têm estado em vigor até agora", mas Orlando Ferreira admitiu que "no sábado e no domingo já possam ser vendidos títulos com os novos descontos".

Nesse cenário, quer a Rodoviária do Oeste quer as empresas Barraqueiro Oeste e Boa Viagem adiantaram que haverá um reforço de pessoal nas bilheteiras.

Até lá nenhum destes operadores está a vender os passes municipais, intermunicipais, nem inter-regionais anunciados para o território da Comunidade Intermunicipal do Oeste a partir de abril.

Questionado pela Lusa, o presidente da OesteCim, Pedro Folgado, garantiu que "os operadores poderão vender os novos passes" depois de sexta-feira, dia que em que o conselho intermunicipal vai ter uma reunião extraordinária para tomar decisões e vai chamar os operadores de transportes para assinar o contrato.

Vários utentes dos concelhos da Área Metropolitana de Lisboa (AML), como Vila Franca de Xira ou Mafra, que viajam para Lisboa em carreiras inter-regionais, que iniciam o seu trajeto em concelhos fora da AML, como Alenquer, Sobral de Monte Agraço ou Torres Vedras, queixaram-se também que não estão a beneficiar do passe de 40 euros anunciado para a AML.

Questionados pela Lusa, a Barraqueiro Oeste e a Boa Viagem esclareceram que não estão englobadas no Regulamento Metropolitano das Regras Gerais para a Implementação do Sistema Tarifário na AML, publicado hoje em Diário da República, por não existir ainda acordo entre a AML e a OesteCim.

"No caso de serviços inter-regionais (...), não podem os utilizadores que iniciem ou terminem a viagem fora da AML utilizar os passes Metropolitanos e Municipais, carecendo estas viagens de solução tarifária resultante de acordo a celebrar entre a AML e as CIM confinantes", refere o regulamento, a que a Lusa teve acesso.

Pedro Folgado disse que a OesteCim "ainda não chegou a acordo" com a AML e admitiu que existe um problema orçamental para os passes entre Lisboa e concelhos deste distrito, mas fora da AML.

A Comunidade Intermunicipal do Oeste (OesteCim) vai alocar 1,4 milhões de euros para Apoio à Redução Tarifária nos Transportes Públicos, beneficiando com descontos, a partir de abril, cerca de 5.000 portadores de passes rodoviários.

Na região, o passe municipal (dentro do perímetro de cada concelho) deixa de ser superior a 30 euros e vai permitir aos utilizadores poupanças anuais de cerca de 230 euros.

Nas deslocações intermunicipais (dentro do território da OesteCim), o passe vai ter um custo de até 40 euros, estimando-se, neste caso, poupanças de cerca de 400 euros por ano".

Já nas ligações inter-regionais com os concelhos da Área Metropolitana de Lisboa (AML), da Lezíria do Tejo e à Região de Leiria, "será garantido um desconto de 30%", prevendo-se poupanças, em média, acima de 450 euros por ano.

A região Oeste é composta pelos concelhos de Alcobaça, Bombarral, Caldas da Rainha, Nazaré, Óbidos, Peniche, do distrito de Leiria, e por Alenquer, Arruda dos Vinhos, Cadaval, Lourinhã, Sobral de Monte Agraço e Torres Vedras, do distrito de Lisboa.