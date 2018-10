Transportadoras privadas de passageiros perguntam quem paga novos passes

O governo só ainda pagou o ano de 2017 relativo a indemnizações compensatórias, ou seja, a verbas da acção social do passe de estudantes e de famílias carenciadas.



No ano passado, as verbas rondaram cerca de dez milhões de euros. Com o novo sistema de passes e descontos, as verbas podem ser mais avultadas.



Por agora, escolher o passe social adequado pode ser um quebra cabeças, tantas são as ofertas. É preciso ter em conta a validade das viagens e a frequência, passe mensal ou de carregamentos, ver as múltiplas ligações de autocarro, comboio, barco e metro, o percurso e a idade.



Na região metropolitana do Porto, na página da internet da STCP até existe um simulador para um plano de viagem. Em Lisboa, o caso da Carris implica um detalhado estudo.