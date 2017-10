Transporte fluvial Seixal-Cais-do-Sodré deverá sofrer perturbações segunda-feira

Lusa29 Out, 2017, 17:58 | País

Em comunicado, a empresa refere que "a situação vai implicar a supressão de carreiras e a irregularidade de horários, em alguns períodos" na segunda-feira.



"Durante tais períodos, a título excecional, os títulos de transporte válidos serão aceites nas ligações de Cacilhas, do Barreiro e do Montijo", adianta a nota.



A empresa diz lamentar os incómodos causados e agradece a compreensão de todos os passageiros, assegurando que está a desenvolver todos os esforços para restabelecer, com a brevidade possível, a normalidade do serviço de transporte fluvial.