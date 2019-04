Transportes rodoviários de mercadorias e passageiros também poderão paralisar

RTP17 Abr, 2019, 16:12 | País

Num comunicado enviado à imprensa, o sindicato acusa o Governo de “inoperância” face às questões que se tem vindo a debater, quanto às alterações introduzidas ao Código da Estrada, “nomeadamente no que diz respeito ao aumento da idade dos 65 para os 67 anos como idade limite para efeitos de reforma a estes profissionais”.



Perante a promulgação da “Lei que permitiu que as alterações ao Código da Estrada entrassem em vigor, sem que antes averiguasse ou se preocupasse das consequências de tal ato”, os “Motoristas do Sector de Pesados de Passageiros e de Mercadorias não enjeitam a possibilidade de fazerem uma paralisação a nível Nacional com deslocação (ainda por definir) a São Bento ou a Belém”.



Lamentando a possibilidade da realização do protesto, o Sindicato afirma que o “Governo está sobejamente conhecedor desta matéria e terá que saber assumir as suas responsabilidades”.