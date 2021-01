Transportes rodoviários reduzidos em Lisboa durante o encerramento das escolas

Num comunicado, a AML anunciou que a decisão do Governo de encerramento de todos os estabelecimentos escolares "implicará a natural tomada de medidas de ajuste relativamente aos serviços de transporte público prestados" na AML, que serão de caráter provisório e ajustadas à procura e "às necessidades de segurança, atendendo à presente conjuntura" pandémica., realçou.Os operadores devem, "", acrescentou.Deverãoalternativas de transportes em todas as localidades, "com especial atenção para aquelas que não dispõem de outras alternativas de transporte fora do período escolar" e paraA AML realçou também queprevistas no plano de contingência., TST -Transportes Sul do Tejo, Scotturb, Vimeca, Isidoro Duarte, JJ Santo António, Henrique Leonardo Mota e Barraqueiro -- Boa Viagem e Barraqueiro -- Mafrense.

O primeiro-ministro, António Costa, anunciou na quinta-feira o encerramento das escolas de todos os níveis de ensino durante 15 dias, a partir desta sexta-feira, para tentar travar os contágios pelo novo coronavírus.