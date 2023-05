Trás-os-Montes tem barragens de regadio há anos à espera de luz verde

Do Vale da Vilariça a Vimioso são várias as barragens projetadas que continuam à espera de luz verde para avançar e para os quais foi hoje chamada a atenção do Governo na primeira sessão de preparação do plano regional para eficiência hídrica para Trás-os-Montes.

"Infelizmente as coisas demoram imenso tempo", afirmou o presidente da Câmara de Vimioso, Jorge Fidalgo, que tem pensado "há 15 anos" um plano de regadio para este concelho do distrito de Bragança, que continua por concretizar.

"Ou porque não há financiamento ou porque o licenciamento é difícil", os projetos não avançam e o autarca aproveitou a presença dos secretários de Estado do Ambiente e da Agricultura, em Alfândega da Fé, para apelar ao Governo que agilize os mecanismos de licenciamento para que estes investimentos possam avançar.

Outro projeto à espera é o do alteamento da barragem da Burga, a que assegura a maior área de regadio do Vale da Vilariça, no distrito de Bragança, e que espera por obras para aumentar a capacidade de armazenamento.

O secretário de Estado da Agricultura, Gonçalo Rodrigues, afirmou que a tutela está "a fazer o ponto da situação" e que está a ser finalizado o projeto de execução".

O que empatou o projeto, disse, "foi apenas uma questão de análise do ponto de vista de impacto ambiental".

"O projeto já teve o licenciamento devido, agora seguirá os trâmites normais. Agora depende daquilo que são os concursos públicos do seguimento da obra e da execução", acrescentou.

O atraso é motivo de preocupação para Fernando Brás, o presidente da associação de regantes de um dos vales mais férteis do país, o da Vilariça, que lamenta haver um "parecer favorável há mais de dois anos e não haver desenvolvimento significativo".

"É algo que nos preocupa muito porque precisamos de aumentar a capacidade de armazenamento de água", sublinhou, acrescentando que ficou ainda mais preocupado com a vala aberta no coroamento da barragem para passagem das condutas da rede de abastecimento a algumas populações do concelho de Vila Flor.

Aquele troço foi desviado, mas as condutas continuam enterradas no coroamento da barragem, uma questão que só será resolvida com o alteamento, segundo disse.

À espera há cinco anos estão também três barragens para regadio e um investimento de 30 milhões de euros no concelho de Bragança.

O presidente da Câmara, Hernâni Dias, contou que lhe foi dito hoje, na reunião em Alfândega da Fé, que as três barragens (Rebordãos, Calvelhe e Parada) "não foram financiadas porque não havia dotação financeira e foi necessário fazer opções para outros locais".

O autarca espera que agora "haja essa vontade por parte do Governo de financiar essas barragens para o setor agrícola".