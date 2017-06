Três aldeias em Góis evacuadas de noite

"Não está lá quase ninguém, mas fomos lá verificar se havia mais alguém", adiantou o comando operacional, esclarecendo que as chamas "movimentaram-se para norte", pondo em risco outras povoações, que, entretanto, estarão já "livres de perigo".



"Está controlado", resumiu a fonte da GNR, remetendo mais informações para um novo "briefing" a realizar pelas 9h00 desta quarta feira, no posto de comando operacional instalado próximo de Góis.



As cinco frentes de chamas não dão descanso aos mais de mil bombeiros que continuam no terreno.



Mas segundo o secretário de Estado da Administração Interna, Jorge Gomes, em termos globais, a situação estava a evoluir positivamente.



O incêndio de Pedrógão Grande está praticamente dominado.



O secretário de Estado da Administração Interna, Jorge Gomes, revelou na última noite à repórter Carolina Ferreira que o incêndio que deflagrou sábado e já causou 64 mortos está dominado em 85 por cento do seu perímetro.



O combate ao incêndio de Pedrogão Grande, no distrito de Leiria, a evoluir favoravelmente e se tudo correr como previsto a situação pode ficar controlada nas próximas horas.





Já sem frentes ativas o incêndio em Castanheira de Pera regista apenas reacendimentos.A EN 347 foi reaberta ao trânsito em toda a sua extensão.Ainda de acordo com aquela força de segurança a circulação continua interdita na EN 2 em dois troços, um no concelho de Góis distrito de Coimbra e outro no concelho de Pedrógão Grande, distrito de Leiria.Sobre o “dossier incêndios o primeiro-Ministro, António Costa afirma não ter qualquer evidência de falhas no incêndio de Pedrógão Grande.Entrevistado na última noite na TVI o Chefe de Governo garantiu que pelas informações que lhe têm chegado não tem razões para não confiar em toda a cadeia de comando.O Primeiro-Ministro adiantou ainda já ter resposta por parte da GNR sobre o que se terá passado na EN 236onde morreram a maioria das pessoas.António Costa revelou que a informação transmitida foi a de que o fogo atingiu a estrada em causade forma totalmente inesperada.António Costa manifestou ainda total confiança política na Ministro da Administração Interna, Constança de Sousa, que na opinião do Chefe do Governo tem sido uma excelente ministra que tem gerido e enfrentado uma situação muito difícil.