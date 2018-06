Partilhar o artigo Três anos de prisão com pena suspensa para subcomissário da PSP acusado de agredir adeptos do Benfica Imprimir o artigo Três anos de prisão com pena suspensa para subcomissário da PSP acusado de agredir adeptos do Benfica Enviar por email o artigo Três anos de prisão com pena suspensa para subcomissário da PSP acusado de agredir adeptos do Benfica Aumentar a fonte do artigo Três anos de prisão com pena suspensa para subcomissário da PSP acusado de agredir adeptos do Benfica Diminuir a fonte do artigo Três anos de prisão com pena suspensa para subcomissário da PSP acusado de agredir adeptos do Benfica Ouvir o artigo Três anos de prisão com pena suspensa para subcomissário da PSP acusado de agredir adeptos do Benfica