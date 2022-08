Três bombeiros e um sapador florestal sofreram ferimentos ligeiros na Covilhã

"Felizmente não há registo de vítimas mortais, nem feridos graves até ao momento, nem [problemas em] bens patrimoniais a registar. Não houve qualquer habitação afetada. Isso é motivo de regozijo. Tivemos quatro feridos ligeiros, três bombeiros e um sapador florestal", afirmou António Ribeiro.

O responsável falava durante uma conferência de imprensa, realizada na Junta de Freguesia do Teixoso (Covilhã), sobre o incêndio que lavra desde sábado.

"De manhã, o trabalho realizado era claramente satisfatório. Tudo apontava para que iríamos ter sucesso - sempre com as devidas reservas -, mas não foi o que se verificou. Tivemos um início de tarde com condições muito adversas, com ventos que provocaram alguns reacendimentos extremamente fortes", salientou António Ribeiro.

Às 20:10, combatiam este incêndio 779 operacionais, apoiados por 243 viaturas e cinco meios aéreos, de acordo com a página da Proteção Civil.