Três casos positivos de covid-19 na ilha do Porto Santo

São pessoas do mesmo núcleo familiar que tiveram um contacto próximo com uma turista que esteve na ilha com um teste negativo, mas que ao voltar ao continente testou prositivo.



Dos onze contactos testados ontem, oito deram negativo.



O delegado de saúde do Porto Santo, Rogério Correia, diz que foram entretanto realizados mais seis testes, a contactos próximos dos três infetados.



Rogério Correia confessa que estava à espera de uma situação pior, atendendo ao grande número de pessoas que tem passado pelo Porto Santo.



A visitante com um falso negativo, que acabou por infetar outras pessoas, chegou à Madeira a 5 de agosto e passou vários dias no Porto Santo.



Os resultados dos testes feitos a 6 pessoas que contactaram com os três infetados confirmados serão conhecidos amanhã de manhã.