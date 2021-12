Três casos positivos em voo de repatriamento de Moçambique são de Ómicron

Os três casos positivos de Covid-19 detetados no voo de repatriamento de Moçambique realizado no sábado são da variante Ómicron. A RTP apurou que a sequenciação genética foi feita no Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge.