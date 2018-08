Três concelhos do distrito de Faro em risco máximo de incêndio

Lusa29 Ago, 2018, 07:23 | País

O IPMA colocou ainda mais de 30 concelhos dos distritos de Faro, Beja, Santarém, Portalegre, Castelo Branco, Guarda, Viseu e Bragança em risco muito elevado de incêndio.

O risco de incêndio determinado pelo IPMA engloba cinco níveis, que podem variar entre o "reduzido" e o "máximo".

O cálculo é feito com base nos valores observados às 13:00 em cada dia relativamente à temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

O IPMA prevê para hoje no continente céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade até meio da manhã, possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca ou chuvisco no litoral Norte e Centro até ao início da manhã.

Durante a tarde, é aguardado um aumento temporário da nebulosidade nas regiões do interior Norte e Centro.

A previsão aponta também para vento fraco a moderado do quadrante norte, soprando por vezes forte, com rajadas até 65 quilómetros por hora, no litoral oeste, barlavento algarvio e terras altas em especial a partir do início da tarde.

Está ainda prevista neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais, pequena descida da temperatura mínima nas regiões do interior e subida da máxima.

As temperaturas mínimas no continente vão oscilar hoje entre os 13 graus Celsius (na Guarda e em Bragança) e os 18 (em Faro) e as máximas entre os 21 (em Aveiro) e os 33 (em Castelo Branco).