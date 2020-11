Três crianças entre os 16 novos casos registados na Madeira

No boletim epidemiológico diário deste organismo pode ler-se que "hoje há 16 novos casos positivos a reportar, pelo que a Madeira passa a contabilizar 707 casos confirmados de covid-19" neste arquipélago.

A Direção Regional de Saúde (DRS) adianta que, dos novos casos, três são importados (Reino Unido, Países Baixos e Suíça) e os restantes 13 são de transmissão local.

Existe três situações "identificadas hoje que dizem respeito a crianças, com idades entre os 10 e os 14 anos, que frequentam estabelecimentos de ensino no concelho de Câmara de Lobos, cujos planos de contingência estão ativos", menciona o organismo no mesmo boletim.

Na Madeira, "são 169 os casos ativos, dos quais 49 são casos importados, identificados no contexto das atividades de vigilância implementadas no Aeroporto da Madeira, e 120 são casos de transmissão local", sendo 139 residentes na região e os outros 30 do exterior, realça.

A autoridade regional adianta estarem notificadas mais 61 novas situações que estão em fase de estudo, tendo um infetado sido detetado na operação de rastreio do aeroporto da Madeira.

Os outros 60 estão "relacionadas com contactos com casos positivos ou situações reportadas à linha SRS24", estando em curso as respetivas investigações epidemiológicas.

Sobre os casos ativos, a DRS assegura que estão em confinamento, com 24 pessoas a cumprir o período de isolamento num hotel e 141 em alojamento próprio.

Na Unidade Polivalente dedicada à covid-19 do Hospital do Funchal estão internadas três pessoas e um doente está nos Cuidados Intensivos, indica.

As autoridades de saúde dos vários concelhos da Madeira e na ilha do Porto Santo estão a acompanhar 1.207 pessoas no âmbito da vigilância ativa de contactos de casos positivos, estando 6.679 viajantes a ser acompanhados através da aplicação telemóvel MadeiraSafe, complementa.

"Até hoje, foram contabilizadas na Madeira 2.167 notificações de casos suspeitos de covid-19, dos quais 1.460 não se confirmaram", recorda.

Este organismo ainda salienta que a Madeira registou hoje mais 13 casos de doentes recuperados, ascendendo a 536 as pessoas que conseguiram ser dadas como curadas.

A Madeira mantém duas mortes associadas à covid-19: uma mulher de 97 anos e um homem com 94.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.397.322 mortos resultantes de mais de 59,2 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 4.056 pessoas dos 268.721 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.