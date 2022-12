Três desaparecidos. Mestre da embarcação deu à costa em Pedrógão

Quatro pescadores desapareceram esta sexta-feira no mar da Nazaré, não dando sinal de vida face aos contactos do dono da embarcação. Ao final do dia confirmou-se que o mestre da embarcação, um português de 42 anos, deu à costa com vida. Os restantes pescadores são dois indonésios e um marroquino.