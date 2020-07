Três detidos por suspeitas de tráfico de pessoas e auxílio à imigração ilegal

Foram ainda identificados 150 estrangeiros, potenciais vítimas destes crimes. São na maioria imigrantes do Bangladesh, Índia e Paquistão.



A alegada rede de tráfico angariava trabalhadores para explorações agrícolas na região.



No âmbito da operação foram cumpridos 40 mandados, 37 de busca e três de detenção.



Tantos as potenciais vítimas como os detidos foram levados para o Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas de Santarém, para serem identificados.



O edifício está a servir de plataforma logística para esta mega operação do SEF.