Três dezenas de militares partiram para o Iraque

Os portugueses vão participar numa missão internacional que visa dar apoio e formação às forças militares iraquianas no combate ao terrorismo.





O ministro da defesa João Gomes Cravinho assistiu à partida dos militares no aeroporto de Figo Maduro, em Lisboa e disse que as forças militares portuguesas espalhadas pelo mundo contribuindo para a manutenção da ordem internacional.







Esta missão, na qual já se encontram militares do Exército português, pretende apoiar a formação das forças de segurança iraquianas, para combate ao terrorismo neste país.



“Vão para dar formação e a nossa expectativa é que as Forças Armadas iraquianas sejam capazes de manter um Estado de direito no Iraque. É um trabalho muito importante”, referiu.



Esta força de 30 militares foi aprontada pelo Exército português, na Zona Militar da Madeira, no Regimento de Guarnição n.º 3, sendo composta por 12 oficiais, 15 sargentos e 3 praças, entre os quais 29 homens e uma mulher.



Portugal participa ainda nesta operação com um oficial de ligação.





O ministro da defesa falou ainda da missão portuguesa na República Centro Africana.Apesar de dizer que se trata de uma missão perigosa, João Gomes Cravinho realça que o desempenho dos militares portugueses tem sido extraordinário.Os militares portugueses estiveram envolvidos em combates durante dois dias consecutivos na República Centro Africana.