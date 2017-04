Três dos quatro mortos nas estradas esta Páscoa eram motociclistas

RTP 17 Abr, 2017, 08:56 / atualizado em 17 Abr, 2017, 09:40 | País

São menos 150 acidentes do que na Operação Páscoa 2016. No entanto há mais um morto do que o que se tinha verificado no ano anterior.



Foram ainda registados 27 feridos graves, mais seis do que na Operação Páscoa de 2016, e 234 feridos leves (menos 48).









Durante a Operação Páscoa 2017, os militares da GNR estiveram ainda atentos à falta de habilitação legal para conduzir, ao uso do telemóvel durante a condução, à não-utilização do cinto de segurança ou cadeiras para crianças. O excesso de velocidade e o excesso de álcool mantiveram-se as principais causas de acidentes, revelou o comandante Ricardo Silva, da GNR, à RTP.





O não cumprimento das regras de trânsito, como a não-circulação na via mais a direita, o respeito pela distância de segurança e da cedência de passagem, manobras de ultrapassagem, a mudança de direção e a inversão do sentido de marcha, foram manobras especialmente visadas pela Guarda Nacional Republicana.



O objetivo desta operação é, segundo a GNR, "combater a sinistralidade rodoviária, regular o trânsito e garantir o apoio a todos os utentes das vias, proporcionando-lhes uma deslocação em segurança para os locais de origem".





c/Lusa