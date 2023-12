Três ex-primeiros-ministros ouvidos no caso EDP

Neste caso o antigo ministro da Economia está a ser julgado por suspeitas de crimes de corrupção e branqueamento de capitais. Segundo o Ministério Público, Manuel Pinho terá alegadamente sido corrompido por Ricardo Salgado, na altura em que era o responsável pela pasta da Economia no Governo de José Sócrates, e terá recebido uma avença mensal de 14.963,94 euros através da sociedade offshore Espírito Santo Enterprises — o conhecido saco azul do Grupo Espírito Santo (GES).







No total, o antigo ministro da Economia terá recebido um total de 3,9 milhões de euros do GES e Ricardo Salgado terá dado ordem para efetuar esses pagamentos. O objetivo do ex-líder do BES seria favorecer, alegadamente, o grupo da família, nomeadamente na aprovação das herdades da Comporta e do Pinheirinho como “Projeto de Interesse Nacional”.







Hoje o julgamento prossegue no Juízo Central Criminal de Lisboa, com a audição dos três antigos governantes agendada para a sessão de hoje, entre outras testemunhas.





Há a previsão de que Durão Barroso, ex-primeiro-ministro e ex-presidente da Comissão Europeia, será ouvido no Tribunal Criminal de Lisboa durante a manhã. José Sócrates, que liderou o Governo em que Manuel Pinho foi ministro, também deverá ser ouvido esta terça-feira, mas durante a tarde.



Pedro Passos Coelho foi notificado através de uma mensagem do tribunal via WhatsApp e deverá marcar presença no tribunal durante a manhã.