Três ex-seguranças da Urban Beach condenados a penas efetivas de prisão

Os arguidos, com 31, 38 e 40 anos, foram acusados pelo Ministério Público de homicídio qualificado na forma tentada por agredirem dois jovens com violência.



A presidente do coletivo de juízes considerou que a generalidade dos factos ficou provada.



Afirmou ainda que os arguidos não manifestaram arrependimento e demonstraram fraco juízo crítico tendo em conta a "atuação criminosa provada" e que é visível num vídeo das agressões colocado a circular nas redes sociais.