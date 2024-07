Três feridos em abalromanto de carro na linha ferroviária do Algarve

Fonte do Comando Sub-Regional do Algarve adiantou à Lusa que as vítimas estão a ser assistidas, desconhecendo-se cerca das 08:45 o seu estado.

"A colisão entre o veículo ligeiro e um comboio de passageiros ocorreu às 08:17", disse a mesma fonte.

ÀS 08:45 estavam no local 31 operacionais, com o apoio de 11 veículos e um meio aéreo.

"No socorro estão envolvidos os bombeiros de Silves e Lagoa, bem como o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e Guarda Nacional Republicana (GNR).