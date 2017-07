Três feridos leves em Tomar, fogo em resolução

Lusa 03 Jul, 2017, 18:28 / atualizado em 03 Jul, 2017, 18:29 | País

Falando no posto de comando instalado numa antiga cerâmica junto a Portela, na freguesia de S. Pedro de Tomar, Mário Silvestre disse à Lusa que um dos bombeiros sofreu exaustão e o outro fez um traumatismo em sequência de uma queda e que o civil sofreu queimaduras leves.



Segundo o comandante, os bombeiros são das corporações de Constância e da Maceira (Leiria).



A presidente da Câmara Municipal de Tomar, Anabela Freitas, que se deslocou ao local, adiantou que o ferido civil se queimou a tentar tirar o trator do anexo, única estrutura referenciada como tendo sido afetada, na freguesia de S. Pedro, quase logo ao início do incêndio.



Anabela Freitas afirmou que a preocupação foi salvaguardar habitações, tendo sido igualmente concentrados esforços junto de uma indústria agropecuária.



Mário Silvestre disse haver a informação, ainda não confirmada, de algumas perdizes afetadas nessa exploração, não por ação direta do incêndio, mas pelo fumo que se gerou naquela zona.



Anabela Freitas afirmou que algumas estradas municipais e secundárias e caminhos vicinais foram cortados "por precaução", apelando a que as populações respeitem as ordens que lhes são dadas.



A autarca realçou também o facto de ter constatado que muitas habitações tinham a faixa de gestão de combustível feita, mas lamentou que outras apresentem ainda "erva até junto à casa".



Mário Silvestre afirmou que os trabalhos estão "a decorrer de forma muito favorável", estando o incêndio a entrar em fase de resolução.



"O grande problema foram os outros incêndios todos no distrito de Santarém", disse, referindo que estão ativos ou a exigir ainda concentração de meios os fogos em Tramagal (Abrantes), Marinhais (Salvaterra de Magos), e Carvalheiro (Alcanena).



Sobre o incêndio no Tramagal, Abrantes, Mário Silvestre disse ter a indicação da existência de quatro feridos por intoxicação e dois por queimaduras leves, todos eles combatentes da AFOCELCA, não estando nenhum deles em estado grave.



O comandante adiantou que o distrito está neste momento a receber, por indicações do comando nacional, reforços de outros pontos do país.



O incêndio que começou hoje às 12h02, em Portela, no concelho de Tomar, tinha envolvidos no combate, cerca das 17h30, 279 operacionais, 76 viaturas e três meios aéreos, segundo informação constante na página da proteção civil.



No incêndio que deflagrou às 12h01 em Crucifixo, na freguesia de Tramagal (Abrantes), estavam 156 operacionais, ajudados por 48 viaturas, no de Carvalheiro (Alcanena), que começou às 14h19, estavam 136 combatentes, 40 viaturas e cinco meios aéreos, e no de Marinhais (Salvaterra de Magos), com início às 15h29, estavam 90 operacionais, 28 viaturas e quatro meios aéreos.