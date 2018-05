Três feridos ligeiros em explosão de fábrica de pirotecnia em Tui

Lusa23 Mai, 2018, 17:43 | País

Segundo o comandante da corporação de Valença, cidade a cerca de três quilómetros de Tui, os feridos foram já transportados para uma unidade de saúde espanhola.

A explosão provocou "danos e incêndios em habitações situadas nas proximidades", disse à Lusa fonte da proteção civil, e foi sentida "num raio de seis/sete quilómetros", disse o comandante dos bombeiros de Valença, segundo o qual a fábrica de pirotecnia não está licenciada.

De acordo com o Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, às 15:26 foram acionados os bombeiros voluntários de Valença, no total de 13 operacionais e cinco viaturas para apoio aos meios espanhóis que se encontram no terreno.