Três fogos em curso e dois em resolução mobilizam 1.434 operacionais

Lusa 12 Ago, 2017, 08:37 / atualizado em 12 Ago, 2017, 08:44 | País

No `site` deste organismo, pouco depois das 08:00, eram apontadas como ocorrências importantes três fogos em curso: no concelho de Pombal e Alvaiázere, no distrito de Leiria, e no concelho de Abrantes, distrito de Santarém.

Em resolução encontravam-se os fogos nos concelhos de Ferreira do Zêzere, distrito de Santarém, e de Cantanhede, distrito de Coimbra.

O incêndio em Abrantes era o que mobilizava mais operacionais (639), seguindo-se o de Cantanhede (307), Alvaiázere (239), Ferreira do Zêzere (188) e Pombal (61).

A apoiar os operacionais no combate às chamas encontravam-se 457 viaturas.