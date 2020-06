Três funcionárias externas do Hospital Prisional de Caxias estão infetadas com covid-19

As funcionárias não apresentam sintomas e já estão em isolamento em casa.



Os casos foram detetados no âmbito de um programa de testes que está a ser realizados aos funcionários.



Os reclusos e os guardas prisionais identificados como contactos de proximidade suscetíveis de contágio, estão igualmente a ser testados.



A Direção-Geral de Serviços Prisionais revela que até ao momento já são conhecidos 3300 resultados negativos do rastreio nacional realizado aos funcionários do quadro da direção-geral e das empresas externas.