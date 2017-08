Três grande incêndios lavram esta manhã em Portugal

O INEM afirma que foram assistidas nos últimos dias no quadro dos incêndios 53 pessoas entre 86 feridos, dos quais 79 ligeiros e sete graves mas sem risco de vida.



Até às 09h00 da manhã, os serviços da Proteção Civil tinham já registado 31 ocorrências de incêndios florestais esta quinta feira. Em curso estão seis, incluindo os incêndios de Mação e de Vila de Rei/Sardoal.



O incêndio que mais preocupa esta quinta-feira é o de Mação, com várias frentes ativas e orografia complicada para o combate. As chamas já passaram a A23.



Os meios aéreos vão focar-se especialmente neste fogo nas próximas horas.



O plano municipal de emergência de Cantanhede foi desativado mas o plano distrital de emergência de Proteção Civil de Santarém foi ativado quarta-feira às 18h00.



Estão assim ativos nesta manhã de quinta-feira esse plano distrital e quatro planos municipais de emergência: Ferreira do Zêzere, Vila de Rei, Fundão e Castelo Branco.



Os meios de combate formam já um dispositivo de combate "complexo", de acordo com a porta-voz da Proteção Civil, Patrícia Gaspar, e inclui meios espanhóis e de Marrocos, além das Forças Armadas.



As temperaturas deverão subir já a partir desta quinta-feira e a humidade do ar ronda os 20 a 35 por cento com tendência a diminuir.



O estado de alerta laranja vai ser mantido até dia 18 de agosto.