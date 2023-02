Três hospitais privados só fizeram partos por cesariana em 2021

Foto: Jonathan Borba na Unsplash

Há três hospitais privados que em 2021 só realizaram partos por cesariana. A informação consta do relatório da Entidade Reguladora da Saúde, que refere ainda que a percentagem de cesarianas no setor privado é de 65%, o dobro das realizadas no Serviço Nacional de Saúde.