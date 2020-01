Três idosos feridos em incêndio num lar de Abrantes transferidos para Lisboa e Porto

"Dos sete feridos que deram entrada no hospital de Abrantes, seis são considerados graves, sendo três deles por queimaduras e outros três por inalação de monóxido de carbono", disse à Lusa a diretora do serviço de urgência do hospital de Abrantes, no distrito de Santarém.

Segundo Ana Rita Cardoso, três feridos graves tiveram de ser transferidos para os hospitais de São Francisco Xavier (Lisboa), São José (Lisboa) e São João (Porto), sendo estas as "situações que inspiram mais cuidados".

A diretora do serviço de urgência do hospital de Abrantes acrescentou que uma idosa, com 79 anos, "apresenta um quadro clínico muito grave com 65% a 70% do corpo com queimaduras de 2º e 3º grau", tendo sido transportada de helicóptero para a unidade de queimados do hospital de São José, em Lisboa.

Segundo aquela responsável, dois idosos, com 78 e 82 anos, foram também transferidos para as unidades hospitalares de São Francisco Xavier e São João, um de helicóptero e um outro de ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV), com "queimaduras nas vias áreas".

Os restantes quatro idosos, todos com idades entre os 75 e os 89 anos, "estão estabilizados e em observação e vigilância" no serviço de urgência da unidade hospitalar de Abrantes.

Um incêndio num lar de idosos em Rossio ao Sul do Tejo, em Abrantes, provocou hoje de manhã ferimentos em 18 utentes daquela instituição privada.

O alerta para o incêndio, de causas ainda em investigação, foi dado às 10:27.

Na ocasião, o edifício de piso térreo albergava 18 idosos e três funcionários.

Sete idosos foram transportados ao hospital e 11 utentes foram assistidos no local, devido à inalação de fumos.

Nas operações de socorro estiveram 33 operacionais e 13 viaturas dos bombeiros, uma ambulância de suporte imediato de vida (SIV) de Torres Novas, uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do Hospital de Abrantes, um helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e autoridades policiais.

O incêndio foi combatido pelos bombeiros de Abrantes, Vila Nova da Barquinha, Constância, Entroncamento e Sardoal.