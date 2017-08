Três incêndios ativos preocupam a Proteção Civil

RTP 10 Ago, 2017, 09:26 / atualizado em 10 Ago, 2017, 09:37 | País

O incêndio de Vila Real apresenta ainda uma frente ativa que está a ser combatida por mais de 400 operacionais, apoiados por 121 meios terrestres.



Em Unhais da Serra, no concelho da Covilhã, distrito de Castelo Branco, o incêndio, numa zona de acesso muito complicado, está a ser combatido por 145 operacionais, apoiados 41 meios terrestres.Durante a noite, cinco bombeiros e um civil ficaram feridos ligeiramente, devido a queimaduras, uma queda e inalação de fumo.A Câmara ativou o plano municipal de emergência de Proteção Civil de Vila Real.O alerta para o incêndio foi dado às 16h27 de quarta-feira, junto à aldeia de Paredes, e rapidamente se propagou devido ao vento muito forte.As chamas rodearam casas e, por precaução foram retiradas algumas pessoas que, entretanto, já regressaram às suas habitações. O fogo chegou à parte alta da vila de Lordelo, às portas da cidade de Vila Real.Estas aldeias da encosta do Alvão, algumas localizadas em área do Parque Natural do Alvão (PNA), foram assoladas por um outro grande incêndio em agosto de 2005, que levou à retirada de cerca de 200 pessoas de oito localidades. Este fogo queimou cerca de sete mil hectares.No concelho de Abrantes, o incêndio que lavra desde o fim da tarde de quarta-feira é o que está a mobilizar mais meios.Cerca de 500 operacionais estão no terreno, apoiados por mais de 160 viaturas. As chamas obrigaram ao corte da estrada nacional 358, entre Carvalhal e Abrantes.O fogo teve cinco frentes ativas e chegou a andar perto de várias localidades.Ainda assim não foi necessário proceder a qualquer evacuação.A presidente da Câmara de Abrantes, Maria do Céu Albuquerque, explicou as dificuldades no combate às chamas.Mais de 50 concelhos de 11 distritos de Portugal continental estão hoje em risco 'máximo' de incêndio, de acordo com informação do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).Segundo o IPMA, em risco 'máximo' estão mais de 50 concelhos de Faro, Beja, Santarém, Aveiro, Leiria, Castelo Branco, Portalegre, Guarda, Bragança, Vila Real e Viseu.O IPMA colocou ainda vários concelhos dos 18 distritos de Portugal continental em risco 'elevado' e 'muito elevado'.O risco de incêndio determinado pelo IPMA engloba cinco níveis, que podem variar entre o "reduzido" e o "máximo".