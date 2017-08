Três incêndios cortam estrada e fazem feridos

No distrito de Aveiro, concelho de Vagos, um incêndio preocupa. O fogo está dominado mas não extinto e chegou a ter duas frentes ativas tendo alastrado ao distrito de Coimbra.



A Proteção Civil deu o fogo como dominado, pelas 5h00. No terreno encontram-se agora 270 operacionais, apoiados por 80 veículos.



Patrícia Gaspar, adjunta nacional da Proteção Civil, fez o ponto de situação deste fogo.



Estrada cortada em Abrantes



O fogo de Abrantes é o que continua a concentrar mais meios. No terreno estão 500 operacionais com 170 veículos.



A estrada nacional 358, entre Carvalhal e Abrantes, continua cortada entre os quilómetros 28 e 34 por causa do incêndio no concelho de Abrantes, distrito de Santarém.



Feridos em Vila Real



Em Vila Real foi ativado o plano municipal de emergência.



Cinco bombeiros e um civil ficaram feridos.



O presidente da câmara explicou que as seis pessoas ficaram feridas com queimaduras ligeiras, uma devido a uma queda e outra por inalação de fumo.



O autarca Rui Santos revelou ainda que não há casas destruídas apenas ardeu o jardim de uma escola, uma casa em ruínas e uma vacaria mas os animais foram salvos.



Várias pessoas tiveram de ser retiradas de casa, por precaução, mas já regressaram às suas habitações.



Na aldeia do Souto, o repórter Frederico Moreno, fez o ponto de situação às 7h00.





Há ainda outros dois incêndios considerados de grandes proporções por dominar, um em Penafiel no distrito do Porto e outro na Covilhã.