Três jovens esfaqueados junto a escola nos Olivais em Lisboa

Lusa20 Fev, 2018, 17:43 / atualizado em 20 Fev, 2018, 17:46 | País

"Recebemos um alerta às 14:56. Terá sido uma agressão com uma arma branca, da qual resultaram três feridos, de 17, 18 e 20 anos. Todos masculinos", indicou a mesma fonte, que não soube precisar a gravidade dos ferimentos.



Segundo o INEM, dois dos feridos foram transportados para o Hospital de São José e o terceiro, "por ser menor", para o Hospital D. Estefânia.



Contactada pela Lusa, fonte da PSP afirmou que as agressões ocorreram "junto à escola" e não dentro da escola, e terão sido o culminar de "distúrbios entre vários indivíduos".



"Não são conhecidos até ao momento a gravidade dos ferimentos, nem o motivo das agressões", acrescentou.



Estiveram no local a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de São José, três ambulâncias e a mota de emergência do INEM.



Contactada pela Lusa, fonte do Ministério da Educação confirmou que as agressões ocorreram "nas imediações da escola" e indicou que as agressões "não envolveram a comunidade escolar".