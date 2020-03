Três juízes desembargadores com processos disciplinares

Vaz das Neves, Orlando Nascimento e Rui Gonçalves, são os juízes suspeitos de envolvimento em alegadas irregularidades na distribuição de processos judiciais.São suspeitas no âmbito da chamada “Operação LEX”.Depois da reunião do Conselho Superior da Magistratura o presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Joaquim Piçarra, explicou em que consistem estes processosJoaquim Piçarra deixou também um aviso: o Conselho Superior da Magistratura vai atuar e ninguém poderá escapar à responsabilidade.Sobre o caso o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, considera que a decisão do Conselho Superior da Magistratura e a decisão de instaurar processos disciplinares, é uma decisão que prestigia a justiça.