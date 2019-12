Três localidades evacuadas em Montemor-o-Velho

As localidades de Pereira, Formoselha e Santo Varão estão em perigo de inundação das zonas mais baixas e foram evacuadas. O presidente da Câmara de Montemor-o-Velho justifica a decisão com o facto de estar "ultrapassado o nível de segurança da obra do baixo Mondego".