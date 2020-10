Três mil funcionários poderão chegar às escolas já em janeiro

”, afirmou Tiago Brandão Rodrigues, à margem de uma visita à nova Escola Básica de Aver-o-Mar, na Póvoa de Varzim.A contratação de mais três mil funcionários nas escolas no próximo ano, em resultado da revisão da portaria de rácios, está prevista na proposta de Orçamento do Estado para 2021.No documento lê-se: “”.Questionado se em janeiro estes profissionais já estariam nas escolas, o ministro afirmou que é essa a intenção, mas ressalvou que, por se tratar de contratações para a Administração Pública, têm de obedecer a trâmites legais.Segundo o governante, no cálculo do número de assistentes operacionais, estes alunos vão passar a ser contabilizados como 2,5 alunos, ao invés dos atuais 1,5.“É um importante incremento na contabilização dos alunos, que necessitam de uma atenção redobrada”, sublinhou.





Reforçar e agilizar as substituições







Sobre o reforço do pessoal não docente, Tiago Brandão Rodrigues explicou que a estas contratações acrescem ainda aquelas já anunciadas pelo Governo.“No final deste ano (letivo) teremos mais cinco mil assistentes operacionais do que tínhamos no final do ano letivo 2019/2020”, frisou.“(A medida) dá garantias que o efetivo corpo de assistentes operacionais seja real”, assegurou o ministro.





Mais dinheiro para a educação







Em comentário ao orçamento previsto para a Educação, Tiago Brandão Rodrigues sublinhou que se trata do maior valor para o setor desde 2011 e que traduz um aumento “efetivo e estrutural”.A verba prevista na proposta de OE2021 para o ensino básico e secundário e administração escolar é de 7017,1 milhões de euros milhões de euros, o que representa um aumento de 7,1% em relação a 2020.O documento foi entregue pelo ministro de Estado e das Finanças, João Leão, na segunda-feira, ao presidente da Assembleia da República, António Ferro Rodrigues, e será votado na generalidade em 28 de outubro.