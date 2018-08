Três militares feridos em Mourão carecem de cuidados

A informação foi avançada pela agência Lusa que cita uma fonte hospitalar.



A Proteção Civil especifica que cinco elementos do Grupo de Intervenção Proteção e Socorro da GNR sofreram "queimaduras" no combate às chamas.



Dos cinco feridos, três sofreram queimaduras consideradas "graves", enquanto os outros dois "foram assistidos no local e não necessitaram de mais cuidados.



Além do ferido transferido para S. José, os outros dois que "inspiravam maiores cuidados" foram transportados de helicóptero para outros hospitais: um para os Hospitais da Universidade de Coimbra e o outro, para o Hospital de São João, no Porto.



A presidente da Câmara de Mourão, Maria Clara Safara, revelou à agência Lusa que os militares da GNR podem ter sido apanhados por uma mudança do vento.



Um agricultor que socorreu os militares da GNR, também citado pela agência Lusa, disse que o helicóptero aterrou e os militares saíram para combater o fogo, mas depois da aeronave ter levantado voo o vento mudou de direção e apanhou os militares.



Este incêndio em Mourão foi combatido por 74 operacionais ajudados por cinco meios aéreos e ficou dominado às 19h00 de segunda-feira.