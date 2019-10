Três mortos e dois feridos em despiste de viatura ligeira em Redondo

Évora, 27 out 2019 (Lusa) - Três pessoas morreram e duas outras ficaram feridas na sequência de um despiste de uma viatura ligeira no concelho de Redondo, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora.