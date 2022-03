Três mortos e dois feridos graves em acidente no IC2 em Rio Maior

Da colisão, resultaram três mortos, que eram ocupantes de uma das viaturas que, após o embate, acabou por capotar para uma ravina de três a quatro metros de altura, disse a mesma fonte do CDOS.

Na outra viatura, os dois ocupantes ficaram feridos com gravidade, estando pelas 12:20 a ser assistidos no local, desconhecendo-se para já para que hospital vão ser reencaminhados.

As cinco vítimas ficaram encarceradas nos veículos, obrigando os bombeiros a trabalhos de desencarceramento.

O alerta para o acidente foi dado pelas 11:30, tendo sido chamados para o local 31 operacionais e 13 viaturas, entre os quais as viaturas médicas de emergência e reanimação de Santarém e de Vila Franca de Xira e meios de socorro dos bombeiros de Rio Maior, Alcoentre, Alcanede e Benedita.

O acidente aconteceu perto do nó da Asseiceira, ao quilómetro 67 do IC2, no concelho de Rio Maior e no distrito de Santarém.

Pelas 12:20, a via encontrava-se ainda cortada ao trânsito nos dois sentidos, de acordo com a mesma fonte.