Três próximos dias vão ser "verdadeiramente invernais"

Foto: OLE SPATA - Lusa

O climatologista Mário Marques explica as razões para o mau tempo que assola Portugal, mas também várias zonas da Europa, como o Reino Unido. O agravamento das condições meteorológicas é temporário, durante esta semana, com a Europa a ficar coberta de neve e com características do que eram os invernos de há uns anos.