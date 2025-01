Três urgências vão estar fechadas no sábado e quatro no domingo

A informação sobre as escalas disponibilizada às 14:40 adianta que, no sábado, estão abertos 146 serviços de urgência em Portugal continental e que nenhum está referenciado para casos reencaminhados pelo INEM e pela linha SNS 24.

No sábado, estarão encerradas as urgências de obstetrícia e ginecologia do Hospital Nossa Senhora do Rosário, no Barreiro, e do Hospital de Santo André, em Leiria, assim como a pediátrica do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures.

Estas urgências vão continuar a encerradas no domingo, a que se junta a de obstetrícia e ginecologia de Faro, no Algarve, dia em que vão estar a funcionar normalmente 144 urgências em todo o país.

No fim de semana, o portal do SNS indica como estando abertas 16 urgências de obstetrícia e ginecologia, mas integradas no projeto-piloto que está a decorrer em Lisboa e Vale do Tejo e que obriga a um contacto telefónico prévio das utentes para a linha SNS24.

Nessa situação, estão Maternidade Alfredo da Costa e vários hospitais, como o Garcia de Orta, Amadora-Sintra, de Setúbal, de Vila Franca de Xira, São Francisco Xavier, Beatriz Ângelo e Santa Maria, entre outros.

Sobre as urgências fechadas, a ministra da Saúde, Ana Paula Martins, defendeu hoje que, através do portal SNS24, todas as pessoas têm conseguido identificar as urgências com constrangimentos e lembrou que, das 195 urgências existentes nas várias tipologias, só cerca de oito sentiram constrangimentos no período do Natal e fim de ano.